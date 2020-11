Mir y la madre más linda del Moto GP: "Siempre me han bromeado con esto"

El domingo pasado, en el circuito Ricardo Tormo, hubo mucha gente que descubrió quién era Joan Mir al asegurar el título de campeón de MotoGP en 2020. Al menos, entre el público en general. Se hizo mucho más popular a nivel mundial. En el gran premio también estuvieron para acompañar a su hijo en un acontecimiento tan especial su padre, Joan, su madre, Ana Mayrata, y su novia, Alexandra.

En las horas y días posteriores, en las redes sociales y en algunos medios de diferentes partes del planeta, empezaron a publicarse noticias o hasta galerías de fotos sobre la progenitora del campeón. Todo por su belleza.

Lejos de considerar esto machista u ofensivo, el propio piloto ha reaccionado con enorme naturalidad desde Portimao a estas 'publicaciones'. El flamante ganador del título fue cuestionado por una periodista sobre qué le parecía que salieran estas 'informaciones'. Joan hasta se reía comentándolo. "Toda mi vida he tenido este problema. Toda la vida, con todos mis amigos, siempre con las bromas. Es así. Yo esperaba que con los años cambiara un poco, pero no. No estoy preocupado. Creo que es algo bueno que mi madre sea guapa. Ahora entendéis porque yo también soy guapo", soltó entre risas.

La periodista, entonces, le volvió a preguntar si no le importaba y el mallorquín fue rotundo. "Ella lo lleva bien, yo lo llevo bien. No es un problema", manifestó.

La mamá de Mir, en su perfil de Instagram, había dedicado un 'post' a su hijo con estas palabras: "Cuanto más luches por tus sueños, más cerca estarás de alcanzarlos... Un código con el que te has ido forjando durante toda tu vida y que ahora cobra su mayor sentido. Siempre he estado convencida de que llevas en tu interior todo lo necesario para ser feliz y labrar una vida exitosa pero sobre todo con "propósito" y no puedo dejar de emocionarme al verte cumplir tu tan anhelado sueño; un sueño que es el ápice de esa pirámide que año a año has ido construyendo con tenacidad, constancia, esfuerzo y absoluta devoción. Como madre, ver el brillo de tus ojos y esa sonrisa gigante, colma de sentido todos esos momentos de ausencia y con ella la desconexión, los desacuerdos y la preocupación. ¡No ha sido fácil, pero puedo decir con el corazón acelerado, la cabeza en alto y la sonrisa bien dibujada que ha valido la pena! Te lo mereces Jony, eres un "ser" muy especial".