Independiente aburrió con Central Córdoba y dejó pasar una gran chance

Independiente empató esta noche 0 a 0 de local con Central Córdoba de Santiago del Estero, en partido por la cuarta fecha del grupo 2 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Este resultado clasificó automáticamente a Colón de Santa Fe, líder de la zona con 10 puntos, a la Fase Campeonato de la Copa, y entre el Rojo, el Ferroviario y Defensa y Justicia pelearán para definir el otro boleto.

El equipo local abordó este compromiso con un equipo mixto por la rotación de jugadores que decidió el técnico Lucas Pusineri para preservar a aquellos más fatigados por la doble competencia, pensando en poner a las mejores piezas en el cotejo del miércoles próximo a las 21.30 ante Fénix, en Montevideo, por la ida de la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana.

De todas maneras, no perdió el estilo que el entrenador pretende para los 'rojos' -esta noche de azul con una cruz blanca inclinada en el pecho-, con la tenencia de la pelota y presión alta al adversario para poder llegar más rápido a las cercanías del arco contrario.

Claro que no le fue sencillo lograrlo porque el conjunto santiagueño se dispuso con sus líneas retrasadas para contenerlo y procurar rápidas réplicas para inquietar la valla local. Aunque todo se fue diluyendo en intenciones porque ni uno ni otro lograron hilvanar jugadas precisas para generar riesgos a los arqueros.

Tanto fue así que Independiente sólo tuvo una inquietud para Alejandro Sánchez con una jugada de pelota detenida, que definió con un cabezazo Federico Martínez al que supo contener el arquero (33 min). Con acciones apenas discretas, sin el predominio marcado de alguno de los dos equipos transcurrió el pálido primer tiempo, que para colmo contó con pasajes de juego brusco que le quitó ritmo.

Al comienzo del segundo período todo se mantuvo a un nivel de mediocridad, donde una buena combinación ofensiva del 'Diablo' insinuó algún saludable cambio. Sin embargo, definió mal Braian Martínez, con un tiro desviado en una inmejorable posición tras un centro preciso de Gonzalo Asís (6 min).

De a poco se animó Central Córdoba al posicionarse mejor en la cancha, con mayor tenencia de la pelota, pero sin encontrar la resolución en los metros finales.

El equipo de Avellaneda en una esporádica maniobra ofensiva llegó con Alan Velasco, recién ingresado, para rematar rasante y salvó el 'Oso' Sánchez el arco visitante con oportuna intervención (28 min).

Precisamente con los ingresos de Velasco, Alan Soñora, Silvio Romero y el debutante delantero Tomás Pozzo (20 años), de las divisiones formativas de Independiente, al promediar el complementario, 'Pusi' intentó dotar a sus dirigidos de mayor profundidad para buscar el éxito.

Así contó con más movilidad, pero no le alcanzo para sumar los tres puntos que lo hubiesen dejado muy cerca a la clasificación para la ronda principal de la Copa. El éxito no hubiera sido justo porque no fueron superiores a los de Santiago del Estero, que siguen sin ganar -dos empates e igual cantidad de derrotas-.

Más allá del resultado, lo que más complicó al 'Diablo' fue la salida del zaguero Alan Franco (38 min) -reemplazado por Alexander Barboza-, por un esguince leve del tobillo derecho, lo que pondría en riesgo su participación en el próximo lance con Fénix, por la Copa Sudamericana.

uD83DuDCCC Parte médico



Alan Franco: esguince leve de tobillo. pic.twitter.com/1x2YSGwjwK — C. A. Independiente (@Independiente) November 22, 2020





Por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, Independiente visitará al puntero del Grupo 2, Colón de Santa Fe (10 puntos), el sábado 28 a las 19,20; también, Central Córdoba oficiará de visitante, pero el domingo 29 a las 17.10 ante Defensa y Justicia (2)