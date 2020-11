Dura autocrítica, "excusas" y su futuro: la palabra de Russo tras una nueva derrota de Boca

Miguel Ángel Russo, aseguró que la derrota de esta noche ante Lanús, 2 a 1 por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional, se debió a distracciones de su equipo que "costaron los goles". "Es todo pelotazo. En la primera parte dejamos jugar mucho al rival. Las distracciones nos costaron los goles, nos costó el otro día, nos costó hoy también", apuntó.

Y agregó: "Nos costó el primer tiempo, en el segundo corregimos. Muchos errores individuales que cuestan goles, el segundo fue todo nuestro. Más allá de algunas decisiones arbitrales que después vamos a mirar. Seguro que hay muchas cosas para mejorar".

Respecto del armado de una formación mixta por el próximo compromiso por la Libertadores, Russo indicó: "Estos son los partidos que los que juegan tienen otro recorrido. Cuesta cuando el futbolista no tiene una competencia permanente. Fue una semana rara, no podíamos entrenar y eso nos limita, más allá de que no es excusa. Esta el cansancio de por medio también".

Por último volvió a negar una posible salida de Boca ante el interés de la selección de Colombia en sus servicios: "Ya dije que no me iba. Voy a seguir en Boca, no hay otra respuesta", cerró.