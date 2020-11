La llamativa declaración de Tevez tras la derrota de Boca

Carlos Tevez, delantero de Boca Juniors, consideró esta noche que la derrota que el equipo sufrió ante Talleres de Córdoba por 1-0, por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional (LPF), le otorga al conjunto del DT Miguel Angel Russo "un golpe de realidad".



"Esto viene bien. Nos da un golpe de realidad, que salten las alarmas. Porque viene la Copa (Libertadores) y hay que pensar que ahí no pase" reflexionó el ídolo xeneize, en declaraciones a ESPN 2.



El atacante, de 36 años, destacó que el elenco auriazul no hizo "un mal partido. Quedamos estirados a salir a presionar. Ellos se encontraron con el gol (marcado por Joel Soñora) y no lo pudimos remontar", explicó.



"No es excusa que falten compañeros. Esta camiseta es muy grande y no hay que pensar en falta de nombres", amplió.



Sobre la fuerte infraccion que le cometió a Tomas Pochettino al inicio del encuentro y que pudo haber merecido la tarjeta roja por parte del árbitro Germán Delfino, el delantero comento:" Pensé que llegaba a la pelota, lo piso a (Tomás) Pochettino y fue innecesario. Lo quiero correr y le piso sin querer el gemelo, enseguida me di cuenta que le había pegado. Me quedó en la cabeza, fue sin querer", describió.



Y con respecto a algunas situaciones donde lesionó a otros jugadores, Tevez dijo:" No juego para hacerle mal a nadie. Siempre jugué con garra y huevos. Lo que paso el otro día con el arquero de Ñewell's (Alan Aguerre), yo lo quise saltar y le di con la rodilla en la boca. Son situaciones de juego. Son situaciones de partido" se justificó.



El jugador también se refirió al difícil momento personal ante el grave estado de salud de su padre:"Es muy duro este momento. tengo sensaciones complicadas. No es fácil, viernes o sábado ir a visitar a mi viejo y después salir entero para jugar al fútbol, algunos me dicen dónde saco las fuerzas. Lo importante es que estoy fuerte, gracias a la gente de Boca, si no estuviera disfrutando acá, estaría en mi casa" aclaró.



Por último, Tevez se expreso sobre los retiros de esta semana de Fernando Gago y Javier Mascherano, sus ex compañeros en el seleccionado argentino.



"La de Fernando no me sorprendió porque ya venía de varias lesiones. El de Javier me sorprendió, el se merece algo mejor, no retirarse así, me sorprendió mucho" cerro Tevez.