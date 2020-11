Se retiró Mascherano: el mundo del fútbol lo saluda y se rinde a sus pies

Javier Mascherano anunció hoy su retiro del fútbol tras la derrota de Estudiantes ante Argentinos Juniors y dijo que fue una decisión meditada "porque en este tiempo" pospandemia "sentía que ya no podía". "Uno no elije los momentos para retirarse, pero creo que para mí éste es lo mejor. Fue raro, porque en este tiempo después que volvimos, sentí que ya no podía", confesó.

Al conocerse la noticia, el mundo del fútbol reaccionó y lo despidió con sentidos mensajes. River, Barcelona, LaLiga de España, Conmebol y la Liga Profesional, entre otros, saludaron al Jefecito que deja el fútbol a los 36 años y con varios títulos en su rico palmarés.

"Gracias por tu legado en el mundo del fútbol y en especial en el Barça, @mascherano. Siempre serás uno de los nuestros", escribió el equipo culé junto a una foto con todas copas que consiguió en el azulgrana.

De nuestro semillero a emblema de la Selección Argentina, hoy Javier Mascherano le puso fin a su excepcional carrera como futbolista.



¡Lo mejor en tu nueva etapa, Masche! uD83DuDCAA pic.twitter.com/NBXUIiMq0E — River Plate (@RiverPlate) November 15, 2020

Gracias por tu legado en el mundo del fútbol y en especial en el Barça, @mascherano. Siempre serás uno de los nuestros. uD83DuDC99?? pic.twitter.com/stHQF30kTB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 15, 2020

Ha sido un honor disfrutar de ti en #LaLigaSantander, @Mascherano. uD83CuDF1F



El mundo del fútbol te va a echar mucho de menos. ?



¡Mucha suerte, 'Jefecito'! uD83DuDC99? pic.twitter.com/4wS1FBa0wB — LaLiga (@LaLiga) November 15, 2020

@Mascherano, muchas gracias por tu profesionalismo, tu entrega y por haber jugado en nuestra #LigaProfesional de Fútbol ??uD83DuDCAA



¡Todos los y las hinchas de Argentina te aplaudimos de pie! uD83DuDC4FuD83DuDC4FuD83DuDC4F https://t.co/pZm0h1Hobh — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 15, 2020