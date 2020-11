A qué hora juega Boca con Talleres en La Bombonera y cómo verlo en vivo

Boca Juniors, clasificado para los octavos de final de la Copa Libertadores de América y con puntaje ideal en la Copa de Liga Profesional, recibirá a Talleres de Córdoba en un partido válido por la Zona 4 en el que pretende hilvanar su tercera victoria consecutiva para dejar allanado su pase a la siguiente fase.



El encuentro se jugará este domingo a partir de las 21.15 en La Bombonera, será arbitrado por Germán Delfino y lo televisará la señal Fox Sports Premium.



El equipo "Xeneize" comenzó su campaña en el torneo doméstico con dos triunfos como visitante, sobre Lanús (2-1) y Newell's Old Boys (2-0), mientras que Talleres le ganó a los rosarinos en Córdoba y luego, también como local, empató con los "Granates".

uD83DuDCCB Lista de citados para recibir a @CATalleresdecba en la Bombonera.#VamosBoca uD83DuDC4A pic.twitter.com/ldoImtoz4r — Boca Jrs. Oficial (desde uD83CuDFE1) (@BocaJrsOficial) November 14, 2020





Boca, que tiene como objetivo prioritario la Copa Libertadores y los cruces de ida y vuelta de octavos de final que animará con Inter de Brasil, el 25 de noviembre en Porto Alegre y el 2 de diciembre en La Bombonera, aunque no descuida el torneo local, pese a que en marzo último ya disfrutó las mieles del éxito cuando se coronó campeón de la Superliga.



El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo asumirá el partido ante los cordobeses con algunas bajas significativas por los jugadores que tiene afectados a la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, además se lesionó una pieza clave como Eduardo "Toto" Salvio, con un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho que casi con seguridad le impedirá estar en el primer partido ante los brasileños.

uD83DuDCCB ¡LISTA DE CONCENTRADOS! Estos son los jugadores de #Talleres que ya se encuentran en Buenos Aires para visitar a @BocaJrsOficial uD83DuDC47uD83CuDFFB#VamosTalleres | uD83CuDFC6 #CopaLigaProfesional pic.twitter.com/rCRqakL3aw — CATalleresdecba (@CATalleresdecba) November 15, 2020



Los ausentes serán Esteban Andrada (Argentina), Frank Fabra, Jorman Campuzano y Edwin Cardona (Colombia), más el mencionado Salvio y también Guillermo "Pol" Fernández, este último porque anunció sus deseos de emigrar y entonces seguirá entrenando en el club hasta fin de año pero no volverá a lucir la camiseta de Boca.



Russo sabe que tiene recambios confiables y por eso incluirá a Agustín Rossi por Andrada, Leonardo Jara por Campuzano, a Franco Soldano por Cardona y a Emmanuel Mas por Fabra, mientras que el cordobés Gonzalo Maroni jugará por Salvio pero lo hará por la izquierda y el colombiano Sebastián Villa pasará a moverse por el sector derecho que suele ocupar el "Toto".



Boca intentará que no se resienta el circuito ofensivo ante las ausencias de Cardona y Salvio, y apostará al desequilibrio de su capitán Carlos Tevez, más la velocidad de Villa, quien volvió a jugar en Rosario luego de casi ocho meses, debido a que estuvo apartado del equipo titular por una denuncia de violencia de género en su contra que aún debe resolver la justicia.



Su rival, Talleres, no tiene confirmado el equipo ya que el colombiano Diego Valoyes arrastra una molestia y podría dejar su lugar a Carlos Auzqui, una de las incorporaciones para la nueva temporada que ingresó ante Lanús y marcó el gol del empate (1-1), mientras que el lateral izquierdo Enzo Díaz no superó la ruptura fibrilar que lo dejó afuera la fecha pasada y podría seguir como titular Augusto Schott o bien ingresar el ecuatoriano Piero Hincapié.



Talleres, sustentado en el muy buen momento de Juan Cruz Komar en la defensa y Tomás Pochettino en el mediocampo, casualmente dos jugadores surgidos de Boca, al igual que Franco Fragapane, intentará interrumpir el circuito de juego de los "Xeneizes" para dar la gran sorpresa en La Bombonera y quedar con buenas perspectivas de avanzar en la zona de la Copa de Liga, una de las más difíciles.



Boca está al frente el el historial con la "T" al cabo de 52 partidos, de los cuales ganó 22, empató 18 y perdió 12.



+ Probables Formaciones +



Boca Juniors: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emanuel Más; Nicolás Capaldo, Leonardo Jara y Gonzalo Maroni; Sebastián Villa, Carlos Tevez y Franco Soldano. DT: Miguel Ángel Russo.



Talleres de Córdoba: Mauricio Caranta; Nahuel Tenaglia, Rafael Pérez, Juan Cruz Komar y Augusto Schott o Piero Hincapié; Federico Navarro, Juan Ignacio Méndez, Tomás Pochettino y Franco Fragapane; Diego Valoyes o Carlos Auzqui y Favio Cabral. DT: Alexander Medina.



Arbitro: Germán Delfino.



Cancha: Boca Juniors:



Hora de inicio: 21.15.



TV: Fox Sports Premium.