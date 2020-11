La sinceridad de Sebastián Beccacece al explicar el presente de Racing

El director técnico de Racing Sebastián Beccacece asumió que "no salió lo planificado" para su equipo, en la derrota con Arsenal (0-2), la tercera consecutiva en la Copa de la Liga Profesional, y se hizo "cargo" de la misma, en declaraciones ofrecidas a la prensa por conferencia virtual.



"No salió lo planificado y nos hacemos cargo. Pensamos que el rival seguiría con el rombo en la ofensiva, con un solo punta, como lo venía haciendo, pero esta vez cambió", reconoció Beccacece.



"Arsenal se presentó con un armado de 4-4-2 y nosotros no pudimos terminar de acomodarnos en el campo", añadió el entrenador.



Además hizo referencia a que Racing sufrió "otra vez un gol tempranero", como le sucedió en los dos encuentros anteriores, con Atlético Tucumán en la primera fecha -anotó Ramiro Carrera a los 5 minutos de juego- y con Unión, en la segunda -Fernando Márquez marcó a los 4 minutos-, "lo que hay que trabajar para evitarlos", argumentó.



Entre otras consideraciones, el DT también expuso que como en los otros compromisos "fueron muchas las situaciones que se generaron, pero que no se convirtieron" por distintos factores, como "el desempeño de los arqueros e imprecisiones para definir", alegó Beccacece.



Lo cierto es que el entrenador se fue preocupado e intentará revertir este mal presente de Racing, con tres derrotas consecutivas; con 8 goles en contra y uno solo a favor.



Más aún, para tener chance de clasificar a la ronda por la Copa principal de la competencia, el elenco de Avellaneda debe imponerse en los tres partidos que restan por la serie de grupos para acceder a uno de los dos primeros lugares.



Para colmo, en el próximo compromiso con el puntero del Grupo 1 Atlético Tucumán, con puntaje ideal (9), no contará con el goleador y capitán del equipo Lisandro López, que deberá purgar una fecha de suspensión por la expulsión sufrida esta noche por doble amonestación.