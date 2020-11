Las palabras sentidas de Nico Sánchez, el gran goleador

Nicolás Sánchez, el medio apertura autor de los 25 tantos con los cuales el seleccionado argentino, Los Pumas, venció hoy a los All Blacks por primera vez en la historia, subrayó que es "un orgullo representar al país".



"Hoy fue un orgullo representar al país. Lo que sentí en los últimos minutos viendo la defensa, la preparación de todo esto, la gente que ha estado en los malos momentos, es increíble”, dijo el "10" argentino, la gran figura del histórico triunfo conseguido en Sidney.



Sánchez, jugador del Stade Francais, equipo del Top-14 francés, marcó los 25 puntos del triunfo en el Tres Naciones sumando un try, una conversión y seis penales.



“Quiero agradecer a todos los que están cerca nuestro cuando estamos mal. Estoy convencido de que la adversidad hace fuerte a los equipos y en nuestra cabeza hoy solo tiene que seguir creciendo”, puntualizó Sánchez, según consignó el sitio A Pleno Rugby .



En lo personal, para el apertura fue especial el partido con Nueva Zelanda: "Al culminar el mundial de Japón 2019 pensé que se había sido el fin de mi carrera en Los Pumas. No creía volver a tener esta oportunidad, estar en este estadio con todos los chicos y viviendo lo que vivimos hoy”.