Por qué se suspendió el amistoso que iban a jugar mañana Boca y Tigre

El Club Atleu0301tico Tigre informa que, tras el hisopado realizado en el diu0301a de la fecha, integrantes del plantel profesional y cuerpo teu0301cnico han dado positivos de Covid-19. Se ha puesto en aislamiento preventivo a todos los colaboradores que presentan alguu0301n siu0301ntoma compatible con el virus. Los mismos, cumplirau0301n con las normas sanitarias dispuestas por las autoridades gubernamentales y meu0301dicas. Una vez cumplido el plazo precautorio y comprobado mediante hisopados muu0301ltiples la inexistencia de contagio, retomarau0301n sus actividades con normalidad. Continuaremos cumpliendo con todas las disposiciones sanitarias regulatorias y respetando nuestros propios protocolos.