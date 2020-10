El futuro de River: D'Onofrio explicó quién reemplazará a Martínez Quarta y qué pasará con Nacho Fernández y Marcelo Gallardo

El presidente de River Plate se refirió al futuro del equipo y explicó quién ocupará el lugar de Lucas Martínez Quarta, vendido a la Fiorentina. Además, habló del destino de Nacho Fernández y del DT, Marcelo Gallardo, y también de las complicaciones en la venta de Juanfer Quintero al fútbol chino.

En una extensa entrevista brindada a TyC Sports, en la que destacó la buena relación que tiene con la actual dirigencia de Boca Juniors, incluso con proyectos en común, a diferencia de la que mantenía con Daniel Angelici, el mandatario riverplatense habló de la última venta del club y cómo se verá afectado el equipo.

"La oferta por el Chino era tremenda. No nos quedó otra, pero peleamos por su valor. Lo de Martínez Quarta es una venta buena por los valores de este mercado. Pero hace más de un año que Marcelo pedía la compra de Paulo Díaz, porque veía que Martínez Quarta, por su juego y porque es lógico que quiera progresar económicamente, podía irse. Por eso están Rojas y Díaz", avisó D'Onofrio.

Siguiendo con el mercado de pases, también habló de la venta de Juan Fernando Quintero, que tuvo varias complicaciones y el colombiano estará parado hasta el año que viene. "Está en Colombia. Está terminando, justamente este viernes, la visa para entrar a China, que no era un tema fácil. Viajará para hacerse la revisión y firmar el contrato. Con ellos tenemos todo acordado, falta que se cumplan los pasos", comentó, y contó que fue muy difícil negociar con los chinos: "Tienen otras maneras, otras formas. Un día estás hablando y aparece uno llamado Juan, y al otro un Pedro, pero que no sabe lo que dijo Juan. Pero es una estrategia”.

Otro de los jugadores que viene pidiendo una transferencia es Nacho Fernández, con el que D'Onofrio trazó diferencias con el caso de Martínez Quarta para hablar de su futuro: "No hablé con nadie ni me llegó una oferta. Hablamos en su momento, pero al revés que Martínez Quarta él no tiene un sustituto inmediato. Vamos a tratar de retenerlo el mayor tiempo posible. Vamos a tratar de que perdure en River".

Finalmente, habló del futuro de Marcelo Gallardo y expresó su deseo de que se quede por mucho tiempo en el club. "Todos los años hemos vivido siempre sabiendo que él tiene la posibilidad de decir 'hasta acá llegué', porque tiene otro proyecto u otra posibilidad. Espero que no ocurra nunca y no solo que se quede hasta que yo me vaya el año que viene, sino que perdure. Hay un proyecto muy grande con los juveniles, que ya van apareciendo", cerró el mandatario Millonario.