Una imagen, sentidas palabras: ¿Qué le dijo Thiem a Schwartzman?

Dominic Thiem volvió a experimentar el sabor de la derrota en un Grand Slam. En el US Open estuvo al filo de abismo, dos sets abajo ante Alexander Zverev en la final, mientras que hoy fue él quien estuvo en ventaja y no fue capaz de cerrar el partido. El austriaco dejó hasta la última gota de sudor pero no pudo eclipsar el momento de su buen amigo Diego Schwartzman.

Una vez finalizado el partido, ambos se saludaron en la red y se quedaron algunos segundos hablando. Y fue el austríaco quien reveló qué se dijeron: "En la red le dije a Diego que, simplemente, se lo merece. Es top-10 por primera vez con esta victoria, un hito increíble. Primeras semifinales de Grand Slam también".

"Estoy muy triste porque perdí y no llegué a las semifinales, pero al mismo tiempo estoy contento por él. Perder contra un amigo duele menos", confesó y siguió: "Fue un partido muy entretenido, con intercambios increíbles, cuatro sets muy apretados. El tiempo pasaba volando. Ambos lo dimos todo, pero en el tenis hay un ganador y un perdedor".

"Para ser honestos hoy fui más allá de mi límite. Aunque física y mentalmente estés al límite, nunca sabes qué puede pasar en un Grand Slam, especialmente con dos días completos para recuperar. Al final di todo lo que tenía hoy. Fue un partido increíble, creo que el primero de mi carrera de más de cinco horas. Diego lo merece completamente, está todo bien", cerró.