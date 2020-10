Buen debut del mendocino Matías Sandes en Uruguay

El argentino Matías Sandes debutó anoche en Hebraica Macabi, que batió por 68-66 a Defensor Sporting, en partido por la etapa regular de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB).



El ala pivote mendocino, de 36 años, concretó su primera aparición oficial en la entidad de Ciudad Vieja de Montevideo, tras incorporarse en este mercado de pases, procedente de Boca Juniors.





Sandes arrancó como titular en el elenco ganador para aportar 11 puntos (5-7 en dobles, 1-3 en libres), 13 rebotes, 3 asistencias y 2 recuperos en 35 minutos, según indicó el sitio ‘Basquet caliente’.



En tanto, el pivote uruguayo Esteban Batista (exjugador de San Lorenzo) contribuyó con 9 unidades, 8 rebotes y 2 pases gol en 28m. para Hebraica Macabi, que jugará los play offs de cuartos de final con Trouville, que tiene en sus filas a los argentinos Federico Mariani (ex Obras Basket), Damián Tintorelli (ex Olímpico de La Banda) y Leonardo Mainoldi (ex Quimsa de Santiago del Estero).



En Defensor, el equipo del Parque Rodó, el valor destacado resultó el ala pivote estadounidense Novar Gadson (ex Comunicaciones de Mercedes), que terminó con 14 tantos, 6 rebotes y 6 asistencias. El conjunto ‘violeta’ se medirá en cuartos con Nacional.



Hoy se cerrará la etapa de clasificación con el choque entre Malvin y Olimpia, a partir de las 21.15.