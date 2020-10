La llamativa frase de una figura de River respecto a otra final con Boca

El mediocampista de River Plate Ignacio Fernández aseguró hoy que le gustaría "otra final" frente a Boca Juniors en la Copa Libertadores de América aunque aclaró que no sería "una revancha" de la victoria en Madrid en la definición del 2018.



"Me gustaría, porque siempre los clásicos son lindos de jugar y en una final son más lindos todavía. Sería lindo volver a cruzarse con Boca porque también sería bueno para el fútbol argentino. No va a ser una revancha porque lo de Madrid no se va a olvidar nunca”, comentó el exfutbolista de Gimnasia y Esgrima La Plata en ESPN.





Boca y River solamente se podrán enfrentar en una hipotética final de la Copa Libertadores, ya que salieron sorteados en diferentes cuadros y debutarán contra Inter de Porto Alegre y Atlético Paranaense de Brasil en los octavos de final.



"No veo que Boca esté mejor que nosotros, está jugando bien y tiene grandes jugadores pero en un cruce hay que verlo. Por ejemplo, cuando lo enfrentamos en la Supercopa Argentina estaban mejor que nosotros y le ganamos, cada clásico es diferente. Los veo mejor que cómo jugaban el año pasado", analizó el creativo del equipo de Marcelo Gallardo.



Además, "Nacho" Fernández remarcó: "Es un orgullo que alguien tan importante de la vereda de enfrente te elogie. Y más alguien como (Juan Román) Riquelme: yo lo vi jugar y siento una gran admiración por él".



Y destacó que sus ídolos fueron Ariel Ortega y Pablo Aimar, al tiempo que en Europa "siempre" miró al español Andrés Iniesta, campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y excompañero de Lionel Messi en Barcelona.