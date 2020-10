Todos contra River: críticas y chicanas por pedir jugar en Ezeiza

Víctor Blanco (Racing) y Gabriel Pellegrino (Gimnasia La Plata) se mostraron en desacuerdo al hablar sobre la chance de que River haga de local en el River Camp. Sucede que el equipo Millonario está remodelando el Estadio Monumental, por lo que pretende jugar en Ezeiza para no tener que afrontar gastos de alquiler.

Víctor Blanco.

Blanco, que además es secretario general de AFA, expresó: "Me gustaría que River jugara en un estadio, me parece que le da más jerarquía al fútbol argentino. Debe quedar como precedente para futuros escenarios similares", pero le pasó la pelota a ClaudioTapia y Marcelo Tinelli quienes deberán decidir al respecto: "Será lo mejor para el fútbol argentino".

Pero Pellegrino fue más allá y hasta chicaneó al Millonario: "Si tenemos que hacer una vaquita entre todos para que River juegue en una cancha, la haremos entre todos los integrantes de los clubes. No es una suma imposible de solventar". "A mí me gustaría llevar a Gimnasia a mi quinta, pero no se puede", cerró con ironía el presidente del Lobo.