Crece el rumor en Barcelona y la "bomba" a punto de estallar

El presidente del FC Barcelona, Josep Bartomeu, y toda su Junta Directiva podrían dimitir hoy mismo, si la gobernación de Cataluña mantiene la obligación de que haya voto de censura en el club entre el 1 y 2 de noviembre próximos, ya que no están dispuestos a arriesgar a los socios "culés" a que concurran a ese acto en las actuales condiciones sanitarias causadas en España por el rebrote de coronavirus.



La reunión en la que se tomará esa decisión comenzará a las 13.30 de España (las 9.30 de Argentina, ya que esta medianoche se reduce en una hora la diferencia con Europa) y en ella la Comisión Directiva barcelonista definirá en las oficinas del Camp Nou si se aplaza el voto de censura a causa de la pandemia de Covid-19 o, por la misma razón, dimite para que los socios no corran riesgos por tener que ir a sufragar en las condiciones actuales.



Claro que si la Junta directiva deja el cargo, una Gestora (interventora) asumirá la conducción del club con el condicionante de que deberá convocar a elecciones entre los próximos 40 y 90 días, precisaron hoy los diarios catalanes Mundo Deportivo y Sport.



Pese a decretarse este domingo el Estado de Alarma hasta el 9 de mayo en el Consejo de Ministros Extraordinario y el consecuente "toque de queda" de 21 a 6 en Catalunya, la gobernación (Generalitat) le comunicó a Barcelona que no había impedimento para celebrar el voto de censura el 1 y 2 de noviembre (domingo y lunes próximos), según los Estatutos que estipulan que el club debe convocarlo cinco días antes.



Barcelona le pidió a la Generalitat un aplazamiento hasta el 15 y 16 de noviembre para cumplir la descentralización (13 subsedes en Catalunya, siete en España y una en Andorra) alegando que necesitaba dicho tiempo para organizar la votación cumpliendo con todas las medidas sanitarias vigentes y hoy mismo le remitió un escrito para que se pronuncie sobre si con el Estado de Alarma y las restricciones de movilidad se siguen dando las condiciones para llevar adelante ese acto.



En el mismo se ofrece como alternativa un nuevo protocolo que, dadas las condiciones legales y sanitarias actuales, permita utilizar al Camp Nou como sede única, por no disponer de los15 días pertinentes para organizar la votación de manera descentralizada.



Mientras esperará hasta mañana al mediodía para obtener una respuesta antes de decidir la dimisión, el "Barca" precisó que de los votantes en cuestión, el 96 por ciento (110.132) de los socios reside en Catalunya, mientras que un 4 lo hace en el resto de España y, de ellos, el 60 por ciento tiene más de 60 años, por lo que es considerada población de riesgo ante los contagios de Covid-19 y no podrían sufragar. Hasta hoy las elecciones para renovar la Junta Directiva serán el 20 y 21 de marzo de 2021.



De todo esto estará especialmente atento también el capitán del primer equipo barcelonista, Lionel Messi, directamente enfrentado con esta Junta Directiva y especialmente con Bartomeu, algo que se siguió agudizando en los últimos días por la rebaja salarial que le propuso al plantel y a los empleados del club la dirigencia "blaugrana".