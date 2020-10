El "castigo" de Ronald Koeman para cuatro jugadores del plantel de Barcelona

La derrota con Real Madrid fue un duro golpe para Barcelona, que no termina de acomodarse y su irregularidad lo mantiene inmerso en una crisis que todavía no puede dejar atrás. Si bien hay algunas buenas apariciones, se nota que el plantel carece de jerarquía y, encima, sus principales figuras no atraviesan su mejor momento.

Ronald Koeman tenía planificado un nuevo entrenamiento para este domingo y decidió anularlo a última hora. Licenció a la mayoría del plantel pero algunos deberán presentarse a practicar con le Barcelona B ya que no vienen teniendo minutos y necesita tenerlos activos por si debe contar con ellos.

Los señalados, según informa el diario AS, son Riqui Puig, Carles Aleñá, Junior Firpo y Matheus Fernandes. A este cuarteto se unirán los jóvenes del filial que se entrenan habitualmente con el primer equipo en la Ciutat Esportiva: Iñaki Peña, Arnau Tenas, Konrad de la Fuente y el argentino Santiago Ramos Mingo.

El próximo miércoles, en Turín, el equipo culé tendrá otra dura prueba ante Juventus por una nueva fecha de la Champions League y el descanso, seguramente, servirá para aclarar ideas y enfocarse en el importante duelo ante uno de los candidatos a quedarse con el certamen.