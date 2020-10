Sin pelos en la lengua: Piqué habló del burofax de Messi y destrozó al presidente del Barcelona

El defensor español Gerard Piqué, uno de los capitanes del Fútbol Club Barcelona, brindó una interesante entrevista al diario La Vanguardia en la que se refirió a la decisión frustrada de Lionel Messi de dejar el club y fue muy crítico con la pésima gestión del presidente Josep María Bartomeu y su junta directiva.

En primer lugar, sobre el burofax que envió Lionel Messi manifestando su deseo de irse del club, Piqué dijo que "yo como presidente habría actuado diferente. Le pedí a Leo que aguantara. No tuve mucho trato con él esos días porque creí que era una decisión muy personal. Recuerdo uno: 'Leo, es un año, y luego viene gente nueva'".

"Yo me pregunto: ¿Cómo puede ser que el mejor jugador de la historia, que hemos tenido la santa suerte de disfrutar, se levante un día y envíe un burofax porque siente que no le están escuchando? Todo es demasiado chocante. ¿Qué está pasando? Leo se lo merece todo. El estadio nuevo debe llevar su nombre y luego el del patrocinador. Debemos preservar nuestras figuras, no desprestigiarlas. Me pone de los nervios", agregó al respecto.

Sobre su relación con Bartomeu, manifestó su malestar por el escándalo que se destapó el año pasado en el que se descubrió que desde el club habían contratado servicios para desprestigiar a los jugadores a través de las redes sociales. "Como jugador del Barça, veo que mi club se ha gastado dinero, dinero que ahora nos están pidiendo, para criticar, ya no solo a personas externas con una relación histórica con el club, sino a jugadores en activo, y eso es una barbaridad... Le pedí explicaciones y lo que me dijo es 'Gerard, yo no lo sabía'. Y me lo creí. Pues después ves que, en acciones futuras, la persona encargada de contratar esos servicios todavía está trabajando en el club", disparó el zaguero.

Finalmente, el defensor campeón del Mundial Sudáfrica 2010 hizo una autocrítica sobre la dura derrota por 8 a 2 ante Bayern Múnich en los cuartos de final de la pasada Champions: "Cuando pierdes contra el Bayern de ese modo es porque has desatendido la rutina. Esto no llega de un día para otro. Tocamos fondo con el 2-8 y teníamos que hacer un reset todos para ver qué era lo mejor para el club. Desde la humildad, remando y teniendo claro que nadie es imprescindible. Había muchos vicios adquiridos que requerían cambios profundos".