La curiosa frase de Carlitos Tevez que ilusiona a los hinchas con la séptima

El capitán e ídolo de Boca Juniors, Carlos Tevez, autor de dos goles en la victoria ante Caracas por 3 a 0 anoche en la Bombonera, manifestó que su equipo mejoró en lo físico y dejó una particular frase que ilusiona a todo el pueblo Xeneize con la obtención de la séptima Libertadores.

"Felicito al equipo porque estamos otra vez en octavos. Es normal lo que está pasando, pero nos vamos poniendo bien físicamente y partido a partido nos vamos sintiendo mejor. Ahora nos sentimos seguros para pelear la Libertadores", declaró después del triunfo que consagró a Boca ganador del grupo H con 14 puntos:

"Mirando hacia atrás, uno se da cuenta de lo que fue pasando profesionalmente. Me pongo contento pero melancólico por tantos años de carrera. Hoy estoy feliz porque se pudo ganar y jugar en serio", dijo el Apache, que cumplió su partido 250 con la camiseta azul y oro.

Por último se refirió a la compañía de Edwin Cardona, que jugó su primer partido como titular desde su vuelta a Boca en este semestre: "Cardona me saca la presión de no ir a buscar la pelota tan abajo, porque me da la chances de dañar más arriba. Que tenga la pelota el Gordo me facilita las cosas", resaltó.

Carlos Tevez, de 36 años, con los dos tantos de anoche suma 20 en su historia en la Copa Libertadores y está tercero detrás de Juan Román Riquelme con 25 y Martín Palermo con 23.