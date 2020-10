Escándalo: Maradona habría protagonizado un escándalo echando a toda su familia de su casa

Diego Maradona mantuvo una pelea familiar el fin de semana y echó a toda su familia de la casa en la que vive en La Plata cuando su hija Gianinna Maradona intentó impedirle tomar vino de una botella.

El director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata gritó que lo tenían podrido y les pidió a todos que se fueran, además de poner en duda el festejo de su cumpleaños número sesenta.

El entorno familiar del exfutbolista está preocupado por la cantidad de alcohol que consume Maradona.

“La situación que vamos a contar pasó el sábado en la casa donde de La Plata donde vive Diego Armando Maradona. Los protagonistas de esta bomba que vamos a contar son Maradona, Verónica Ojeda con su hijo Dieguito Fernando, Jana y Ganinna Maradona, quienes estaban todos juntos visitándolo”, arrancó la primicia Rodrigo Lussich en Intrusos.

El periodista contó que “en determinado momento, Diego quiso tomar vino de una botella, pero su hija Gianinna le dijo ‘papá, no tomes’ y esto desató la furia del Diez por lo que echó a todos. Les dijo ‘se van, me tienen podrido. A mí nadie me dice si tengo o no que tomar’. Gianinna se fue y Jana se quedó a dormir en su casa”.

“Maradona advirtió que no quiere festejar su cumpelaños N.º 60 y quedó medio ‘tiradito’”. Él está al límite con el tema de la bebida”, cerró Lussich.