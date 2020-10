Muñeco inconforme: la frase con la que Gallardo criticó a sus jugadores

Pese a que River goleó por 3 a 0 a Liga de Quito para quedarse con su grupo y avanzar primero a los octavos de final de la Copa Libertadores, también es cierto que el equipo de Marcelo Gallardo sufrió más de lo esperado en la primera parte, dejando varias dudas que no se habían visto ni ante San Pablo ni ante Binacional.

El entrenador del Millonario no quedó conforme con lo que hizo su equipo en el primer tiempo y por eso debió hacer cambios para el complemento, los que terminaron dando sus frutos y llevando tranquilidad a River.

Es que en esos primeros 45 minutos no se vio al equipo dinámico y agresivo que presiona alto y apuesta a la precisión de su juego colectivo para lastimar al rival. De hecho, Liga de Quito se le plantó bien en el estadio del Rojo y le generó varias ocasiones de gol en las que Franco Armani tuvo que ponerse el overol.

Luego del partido, Gallardo criticó el funcionamiento de su equipo en la primera parte. "Nosotros defendemos muy arriba y cuando no somos agresivos, sufrimos", comenzó diciendo, y agregó que "si no tenemos esa agresividad, posiblemente nos generen como lo hizo Liga que nos llegó en varias oportunidades. Yo no estaba conforme, pero en el segundo tiempo mejoramos, fuimos más agresivos, cortamos circuitos de juego de ellos, atacamos directo y llegaron los goles".

El ingreso de Santiago Sosa fue fundamental. El volante de 21 años ingresó por Nacho Fernández, quien se retiró golpeado, y le cambió el ritmo al partido. Además, se encontró con la suerte de abrir rápido el marcador, con el gol en offside de Rafael Borré, para desordenar al rival con casi todo el complemento por delante.