En Barcelona aseguran que no les asusta la denuncia de Boca

El pasado viernes el presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, anunció que su club denunciará al FC Barcelona por el fichaje del central del Barça B Santi Ramos Mingo. “Nosotros hoy le iniciamos un juicio a Barcelona, porque creemos que tenemos derechos. Para nosotros somos el club más grande del mundo, y ellos se deben creer más. Es nuestro pensamiento. No estamos dispuestos a que nadie haga cosas incorrectas, lo que pasó es una barbaridad. Este jugador tenía un seguimiento y, por los informes, era de élite. Creo que el Barcelona no se va a llevar un jugador que no tenga posibilidades, ¿no? Nos pareció de muy mal gusto lo que hicieron”, señaló el presidente ‘xeneize’ en declaraciones al programa ‘Pipí Cucú’ en Late 93.1.

Las amenazantes declaraciones del máximo mandatario de Boca no han asustado lo más mínimo ni al Barça, ni al asesor del jugador, Iván Corretja, quien fuera también agente de Xavi Hernández durante su época de jugador en el Barça. El club azulgrana está convencido de que no ha cometido ninguna ilegalidad, pues cuando fichó a Ramos Mingo el pasado mes de enero, el joven central de 18 años había quedado libre de contrato.

Además, Ramos Mingo tampoco estaba ligado con Boca Juniors con un contrato profesional, algo imprescindible para poder denunciar a cualquier club ante la FIFA. Según recoge el artículo 2 del estatuto de los jugadores de la propia FIFA “un jugador profesional es uno que tiene un contrato escrito con un club y percibe un monto superior a los gastos que realmente efectúa por su actividad futbolística. Cualquier otro jugador se considera aficionado”. En el caso de Santi Ramos Mingo, ni tenía contrato profesional escrito, ni percibía ni un euro de Boca, con lo que se considera que era un jugador aficionado y, por tanto, no cabe la denuncia ante la FIFA.

De hecho, desde el entorno del futbolista consideran que el presidente de Boca con quien debe estar enfadado y a quien debería pedir responsabilidades es a los anteriores gestores del club ‘xeneize’, que fueron quienes no ataron al jugador con un contrato profesional, pero que no tiene ningún sentido pagarlo ni con el Barça ni con el joven central, pues han actuado con total legalidad.

Un futbolista muy bien valorado por Koeman

Pese a tener solo 18 años, Ramos Mingo ha llamado la atención de Ronald Koeman y su cuerpo técnico. De hecho, estuvo entrenando a las órdenes del técnico neerlandés hasta el pasado sábado, además de hacer la pretemporada y entrar en varias convocatorias. Sin embargo, el pasado sábado ya bajó al filial para estar a las órdenes de García Pimienta y empezar la temporada oficial con el B, midiéndose ayer al Nàstic de Tarragona en el estadio Johan Cruyff, con triunfo azulgrana (1-0). Además de su técnica, Ramos Mingo gusta a los técnicos por su carácter, típico de los argentinos, además de ser un jugador “hecho en la calle”.