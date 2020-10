Dura acusación contra River y Boca

El comunicado emitido por Boca y River, de manera conjunta, expresando su disconformidad con los manejos de los derechos de transmisión del fútbol argentino, y esgrimiendo que no fueron parte de la decisión, trajo enormes repercusiones. Ahora, quien salió al cruce fue Cristian Malaspina, presidente de Argentinos, asegurando, en TyC Sports, que “están faltando a la verdad” porque “los dos sabían esta situación”.

“Me sorprendió la postura de River y Boca… no sé si la postura porque ya la veíamos viendo, pero el argumento que dan. En ese comunicado que sacan le están faltando a la verdad, porque los dos sabían de esta situación que se estaba dando en el fútbol con respecto a la televisación nacional, de los derechos. River acercó a una de las empresas con una oferta y Boca participó de la mayoría de los Zoom que se hicieron, que estuvieron los equipos grandes junto a Tapia, Nicola Russo y Marcelo (Tinelli)", sentenció Malaspina.

En ese mismo sentido, el mandamás de Argentinos continúo con una mirada tajante y sumamente crítica, afirmando que “Boca y River fueron poco honestos” por haber estar percibiendo un dinero extra, por afuera de lo que reparte la Liga, y no haber dado a conocer esta situación que, según su posición, fue el foco del problema.

“El futbol se dio cuenta que había ingresos que estos equipos estaban cobrando por afuera de la distribución que tenía, que me parece muy injusto y fue poco honesto con el resto de los equipos, porque nos venimos a enterar ahora que estas instituciones cobraban de la tele un dinero extra que no entraba en la distribución que tenemos estipulada en la Liga. Ahí creo que esta el punto que genera esta división", manifestó.

Y agregó: “Esto se logra trabajando honestamente, diciendo la verdad. Por eso a mí me molesto mucho el comunicado, porque conozco bien la interna, y si River trajo una oferta a una empresa no puede admitir que no estaba en tema”.