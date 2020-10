Las vivencias de un rugbier mendocino radicado en España

Andrés Alvarado, comenzó su carrera en Liceo, llamaba la atención por su gran tamaño físico, su ductilidad con las manos y hasta con los pies. Teniendo edad de juveniles debutó en la primera de su club formando una gran primera línea con Matías Cortese y Pablo Pipistrelli,- como también lo hizo con Carucha Orduña en el seleccionado mendocino- que los llevó a disputar 5 finales seguidas de los torneos regionales de la URC y ganar tres, 2009, 2010 y 2012. También fue integrante de los seleccionados juveniles y mayores de la Unión de Rugby de Cuyo.

En el año 2014 decidió tener su experiencia europea y viajó a España para sumarse al Independiente Rugby de Santander y luego jugó una temporada en el Chamberí del Federal 1 de Francia. Regresó a suelo español y se incorporó a El Salvador de Valladolid que disputa la Liga de Honor. Conocé su historia, cómo cambió todo con la pandemia, y cuál es su mensaje para los argentinos que le dicen que quieren emigrar.

- ¿Cómo esta actualmente el rugby español?

- El rugby español va mejorando su nivel. Los equipos tienen fichajes profesionales de Fiji, Nueva Zelanda, en los puestos que el club decide que hacen falta, y gente del club que es semi profesional. Aquí al ser profesional están mas preparados y dedicados con el rugby, full time con el deporte.

- ¿Estuvieron mucho tiempo sin jugar por la pandemia?

- Estábamos jugando y pasamos a estar confinados en las casas, con mucha incertidumbre. Cada uno entrenaba en casa y aprovechaba para hacer los ejercicios. Se podía salir solamente para hacer las compras. Pero de a poco nos fueron dejando salir y volvimos a entrenar a un ritmo muy liviano por temor a lesionarnos. Luego de 7 meses desde que comenzó la pandemia volvimos a jugar un amistoso la semana pasada y nos queda pendiente la Copa del Rey de la temporada pasada, se jugará con aforo limitado y todos los protocolos disponibles.

¿Hay muchos argentinos jugando al rugby en España?

- Si, y mas en segunda división. El argentino es un jugador de calidad que es requerido en todas partes, todo cambia cuando te podes dedicar totalmente al deporte, mejoras tu físico y se aprende mucho en la parte técnica.

¿Te casaste con una rugbier española?

- Si, y es mi mayor crítica, la que mas me apoya. Además es la fisioterapeuta del equipo y jugó un mundial de rugby con la Selección de España. Esta bueno compartir la misma pasión, tenemos cabeza de deportista, manejamos el mismo lenguaje.

¿Hay mendocinos jugando con vos?

- No mendocinos, si argentinos de otras provincias. Hay ex compañeros de Liceo en otras ciudades de España.

¿ Cuales son los mejores equipos de España?

- El Salvador, porque es el mas ganador de la última década, y el Queso Entrepinares.

¿Por la situación económica argentina, hay amigos que te preguntan de España?

- Si hay varios que se quieren venir para acá a jugar. También influye el club al que vengas, pero los argentinos se quieren venir igual, se dice que puede venir una crisis en España pero no se compara con las crisis de Argentina. Gente fuera del rugby me pregunta porque se quieren venir. Acá hay estabilidad económica e institucional, no es como allá que no sabes que impuesto nuevo te meten. En España se llega bien a fin de mes y te podes ir de vacaciones.