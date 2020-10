Cristiano Ronaldo, su estado de salud y un enigmático mensaje en Instagram

Cristiano Ronaldo fue noticia esta semana no por sus goles sino porque dio positivo de coronavirus. El crack portugués fue aislado y ya está en Italia cumpliendo la cuarentena en su domicilio. En ese contexto, publicó una foto en su pileta climatizada con un enigmático mensaje: "No dejes que lo que no puedes hacer se interponga en el camino de lo que puedes hacer".

Durante live em seu Instagram, @Cristiano falou sobre seu estado de saúde e afirmou estar bem, sem sintomas da COVID-19!



Dínamo de Kiev x Juventus é terça, às 12h25, na TNT, no Facebook



Crédito: Instagram Cristiano

Inmediatamente, todos imaginaron que esa frase tenía como apuntado a Vincenzo Spadafora, ministro de deportes italiano, quien ayer aseguró en una radio italiana que el jugador había violado el protocolo con su decisión de no quedarse en Portugal. Pero luego, durante un vivo, el luso fue más allá y lo atendió sin filtro.

"Todo lo que dice ese señor es mentira, he cumplido todos los protocolos", aseguró y contó como atraviesa sus días mientras se recupera: "No siento ningún dolor, estoy durmiendo bien y hago este vídeo para agradecer el apoyo y los mensajes que recibo. No tengo síntomas. Ahora he estado tomando un poco de sol. Esto hay que tomarlo de manera positiva, porque es lo más importante".