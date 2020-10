"Aprendí de Riquelme", la inesperada confesión de un ídolo de River

Gonzalo Higuaín decidió continuar su carrera deportiva en la MLS y de a poco se va acomodando a un fútbol muy diferente al europeo. El Pipita no arrancó del todo bien pero en su segundo partido con el Inter Miami anotó un golazo que le permitió relajarse y empezó a disfrutar su nuevo desafío. En una rica entrevista publicada por su actual club, reveló algunos curiosos detalles de su carrera y sorprendió a todos con una inesperada confesión.

El ex River aprovechó para agradecerle a Juan Román Riquelme, quien le sirvió de modelo para mejorar su juego: "Aprendí de él (su hermano) y de Riquelme (Juan Román) cuando me pidieron que me retrasara un poco", expresó en una charla que mantuvo junto a Federico Higuaín, quien decidió mudarse a Miami para que puedan compartir el mismo plantel.

Noticias Relacionadas Marcelo Gallardo ya tiene al reemplazante de Martínez Quarta

El Pipa se refirió a la relación entre ambos dentro del fútbol y destacó que “siempre hay charlas e intercambio de opiniones después de los partidos". Además, sobre las enseñanzas que le dejaron, agregó: “Como él era 10, siempre me decía cosas para mejorar. Hoy soy más completo por ellos dos”.

El atacante también se mostró feliz por compartir este momento con su hermano y expresó que "más allá de lo profesional, es volver a disfrutar de la vida social". En tanto, mucho más relajado y sin tantas presiones como en el pasado, cerró: "Vamos a recuperar el tiempo perdido que el fútbol nos sacó".