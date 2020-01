El Bocha Batista comparó a Gaich con dos goleadores de clase mundial

Adolfo Gaich es una de las grandes apariciones de los últimos tiempos del fútbol argentino y seguramente será uno de los más observados en la Selección Argentina que va a afrontar el Preolímpico de Colombia (del 18 de enero al 9 de febrero) buscando un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio.

El delantero de San Lorenzo se destapó jugando con la Albiceleste y de a poco empieza a ser más realidad que promesa. De hecho, el entrenador del Sub 23, Fernando Batista, lo llenó de elogios en las últimas horas al compararlo con dos históricos del puesto. "Tiene algunas cosas de Lewandowski, pero lo veo más parecido al primer Palermo, al de Estudiantes", aseguró el Bocha en diálogo con radio La Red.

#Sub23 La primera competencia del año ya tiene días y horarios.



Agendá el fixture del #Preolímpico para acompañar a @Argentina en el 2020 uD83DuDCAA pic.twitter.com/atCuzQBX6p — Selección Argentina uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@Argentina) January 5, 2020

Y agregó: "Tiene personalidad y no se pone colorado por un gol errado. Siempre va por más. Ojalá se quede mucho tiempo en Argentina para que pueda demostrar todo lo que vale".

Además, el DT lamentó que algunos jugadores no fueran cedidos por sus clubes teniendo en cuenta que al no ser un torneo FIFA no había obligación y sostuvo: "Tener jugadores en la Selección es lo mejor que le puede pasar a un club. Es de egoísta no mandarlos: tenemos que colaborar y trabajar todos juntos".