¿Qué decía el nuevo entrenador del Barcelona sobre Messi?

Quique Setién, cántabro de 61 años, fue anunciado por la prensa española como el reemplazante de Ernesto Valverde en el Barcelona. El entrenador dirigió al Betis en la dos últimas temporadas y el 17 de marzo de 2019 le tocó enfrentar en Sevilla al Barcelona, que tuvo un Lionel Messi estelar: tres goles en el 4 a 1 del Culé.

Tras ese partido, Setién tuvo palabras muy elogiosas al argentino: "He visto a grandísimos jugadores hacer cosas maravillosas, pero con la continuidad y el desequilibrio que ha manifestado este jugador en los 14 años en activo, yo creo que ningún jugador. No sé si Pelé en su época tuvo la continuidad de este jugador. Es que es todos los partidos. No sé cuántos hat-tricks ha hecho, es un lujo coincidir con él, viéndole cada domingo hace 14 años".

¿Qué característas tiene Setién como entrenador? Antes de asumir en el Betis (condujo a Lo Celso), había dirigido al Racing de Santander Lugo, Polideportivo Ejido, Las Palmas, Logroñés y la selección de Guinea Ecuatorial. Siempre le daba importancia a la posesión, y con salida de pelota limpia, jugando con el arquero de arranque. Les insistía a sus futbolistas que no era grave perder la pelota incluso cerca de la propia área, porque la propuesta no se podía resignar. No Prohibía los pelotazos y no negociaba la salida. El equipo jugaba de memoria, llegó a la semifinal de la Copa del Rey, que perdió contra el Valencia, que la perdió pese a que ganaba 2 a 0 de local, pero el rival se lo empató, y en la revancha no fue competitivo.

Un aspecto que le cuestionaban es que le faltaba solidez defensiva y que en algunos partidos la pelota circulaba mucho por los costados sin llegar a posición de gol. Y por eso eso el centrodelantero quedaba aislado en el ataque. Su primera temporada en el equipo andaluz fue positiva, pero no tanto la segunda y los hinchas quedaron divididos, no todos lo recuerdan con una mirada positiva.