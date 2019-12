El guiño de Paolo Guerrero a Boca: "El campeonato argentino atrae"

Paolo Guerrero se refirió a la chance de llegar a Boca, luego de que desde la dirigencia de Boca reconocieran que existen charlas para intentar incorporarlo. “El campeonato argentino atrae y tiene equipos competitivos”, afirmó el peruano a ESPN.

"Siempre estamos en contacto con el fútbol argentino. Debo tener los pies sobre la tierra y no meterme en algo que no es mío. Si me quieren mencionar, bueno, no voy a reclamar, ni llamarle la atención a nadie", dijo.

Y agregó: Hemos tenido a varios jugadores en la liga argentina. Por ejemplo Solano, Juan Manuel Vargas, hoy está jugando Abram en Vélez, que lo hace muy bien y se ha asentado muy bien en la selección".

Antes, Guerrero había publicado un mensaje en su cuenta de Instagram como agradecimiento a los hinchas de Internacional por el apoyo en el Brasileirao. Muchos interpretan que podría ser una despedida con el club con el que tiene contrato por dos años más y una cláusula de 4.500.000 dólares.