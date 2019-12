Boca le puso precio a la salida de Iván Marcone

Juan Román Riquelme tiene decidido que Iván Marcone no es el 5 que quiere para el Boca modelo 2020. Desde el propio club ya le comunicaron al representante del jugador que vaya buscando un equipo que esté dispuesto a pagar una cantidad cercana a los ocho millones de dólares que desembolsó el Xeneize en su momento.

Una inversión que convirtió al volante procedente de Cruz Azul en el segundo fichaje más caro de la historia del club, precisamente por detrás de Román. Y precisamente en México es donde podría seguir la carrera de Iván Marcone, con el América, Cruz Azul, Tigres y Monterrey como posibles destinos.

El ex Lanús, si bien no ha jugado mal, no ha terminado de romperla y enamorar a una afición que esperaba más y que estaba huérfana de un Wilmar Barrios que se fue al fútbol europeo, después de ser un héroe para el club y uno de los principales puntales del equipo que llegó a la final de la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu.

Ahora falta por conocer la intención del propio Marcone, que deberá hablar con Miguel Ángel Russo sobre sus planes y su papel en el equipo antes de tomar la decisión de buscar una salida o quedarse para pelear por minutos.