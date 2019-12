Verón confirmó que Estudiantes inició conversaciones para incorporar a Iniesta

El rumor llamó la atención y no muchos quisieron darle entidad, pero ahora toma fuerza real con la palabra de Juan Sebastián Verón. Después de la llegada de Javier Mascherano, Estudiantes no se conforma y ahora sueña con otra gloria de Barcelona: Andrés Iniesta.

"Hoy no podemos decir que hay una negociación con Iniesta, pero sí conversaciones", aseguró la Brujita en diálogo con Radio Rivadavia. Y agregó: "Buscar a Iniesta es algo que la gente no se va a olvidar, más allá de si se concreta o no".

La realidad es que, a partir de la relación entre el Jefecito y el mediocampista español, quienes compartieron muchos años en el Barcelona, en Estudiantes quieren hacer el intento por el futbolista de 35 años, que milita en el Vissel Kobe y tiene dos años más de contrato con la institución.

En Japón percibe 30 millones de dólares por temporada, y si permanencia en ese país le permite desarrollar dos emprendimientos personales; el negocio de su bodega y la apertura de una sede de la Masía en Japón.