Jugó la final en Madrid y quiere una segunda chance

Un jugador que retornará a Boca en este mercado de pases es Leonardo Jara, quien finalizó su préstamo en DC United de la MLS y deberá regresar al Xeneize. Pero si su futuro está en los pasillos de La Boca realmente es incierto por el momento. Sin embargo, el lateral expresó su intención en diálogo con Radio Club 947FM.

El ex Estudiantes de La Plata dejó el Xeneize en enero de 2019 y fue cedido por un año al fútbol estadounidense: "Quiero volver a Boca y tener una segunda oportunidad, lo único que sé es que me tengo que presentar en la pretemporada", expresó el defensor.

Además, contó: "Más allá de perder la final con River fue un momento que disfruté, me quería quedar pero me dijeron que no me iban a tener en cuenta".

Al mismo tiempo, se mostró muy crítico con respecto al juego del plantel comandado por Gustavo Alfaro, quien decidió no tenerlo en cuenta para esta temporada: "No me gusta como jugaba ese equipo".