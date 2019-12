Riquelme no baja los brazos e insistirá para llevarse a Sigali

Juan Román Riquelme sigue moviéndose en el mercado para reforzar el plantel de Boca de cara a 2020 y uno de los nombres que tiene anotados en su agenda desde antes de asumir es el de Leonardo Sigali, un objetivo complicado.

El defensor central de 32 años es uno de los mejores en Racing y el club de Avellaneda no parece dispuesto a dejarlo salir si no es por su cláusula de rescisión que está fijada en 10 millones. Una cantidad que Boca no puede pagar y que tratará de rebajar.

Riquelme espera poder avanzar en esta incorporación en las próximas semanas para hacer un intento de llevarlo a Boca ya que es un jugador de su debilidad. Según informa hoy el diario Olé, Román se comunicó telefónicamente con el Oso en noviembre y estuvieron hablando unos 15 minutos.

El '10' también tiene en su libro de fichajes otros futbolistas importantes como Ever Banega y Paolo Guerrero, pero como Sigali, tampoco son objetivos sencillos. El mercado está abierto y queda tiempo para que Riquelme pueda lograr algunas de sus pretensiones y eleve el nivel del plantel.