Oldrá volvió a hacerse cargo y pidió disculpas

Una vez más el Tomba recibió un duro golpe en la Superliga y una vez más Daniel Oldrá dio la cara por un equipo que no para de caer. Sin dar muchas vueltas el Gato admitió que el Bodeguero jugó muy mal, felicitó a Talleres ya que según el DT brindó una lección de fútbol y hasta le pidió disculpas a los hinchas. Además el ídolo del Expreso volvió a hacerse cargo de la pésima realidad que atraviesa el equipo.

“Jugamos muy mal, no hay mucho más que agregar”, arrancó Oldrá. Luego habló sobre el increíble incidente en el penal del Tomba: “Después todos lo vieron y no hay nada que agregar sobre lo que pasó con el penal. Lamentablemente las cosas insólitas nos terminan perjudicando”.

“No quiero poner excusas. No sé qué hubiese pasado si ese penal se convertía. La realidad es que perdimos 5 a 0 y tenemos que hacernos cargo”, continuó.

“Talleres nos dio una lección y los felicito por el partido que hicieron”.

Después el Gato no dudó y volvió a responsabilizarse por el oscuro presente: “Me hago cargo de esta derrota y esta situación. Dejo al margen a los jugadores porque soy el entrenador y soy el responsable”.

En cuanto a su futuro al frente del equipo, Oldrá comentó: “No voy a decidir nada. Estamos en una derrota y no tengo que decir algo que no corresponda. Voy a terminar el año y después me reuniré con los dirigentes y ellos tendrán las respuestas”.

Por último el Gato elogió a los hinchas Tombinos: “Les quiero pedir disculpas a los hinchas porque en este momento no pararon de alentar y cantar a pesar de que jugamos mal. Lo de la gente es lo más rescatable”.