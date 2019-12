Newell's le ganó un partidazo a Independiente en Avellaneda

Independiente perdió hoy ante Newell's Old Boys de Rosario 3 a 2, sufrió su segunda derrota consecutiva como local en una semana y puso en riesgo la continuidad del ciclo técnico de Fernando Berón, disputado un partido pendiente de la segunda fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).



Independiente estuvo dos veces en ventaja con goles del paraguayo Cecilio Domínguez (8m.PT) y Silvio Romero de penal (47m.PT); Newell's llegó a la igualdad con tantos del uruguayo Ángelo Gabrielli (38m.PT) y Fabricio Fontanini (14m.ST) y sobre el final lo ganó con una conquista de Maximiliano Rodríguez (42m.ST).



Al igual que sucedió el pasado viernes después de perder 1-0 ante Banfield en el Libertadores de América, los hinchas del "Rojo" despidieron al equipo con silbidos y el hiriente pedido "que se vayan todos...".

El equipo de Berón cerró el año en el decimoquinto puesto de la Superliga con 21 puntos y Newell's, que cortó una racha de cuatro fechas sin triunfos, ascendió al décimo lugar con 25 unidades, lo que le dio mayor aire en la lucha por la permanencia.



En la primera etapa del encuentro, el equipo visitante intentó ser más prolijo y llegar por las bandas, con el delantero Luis Leal aprovechando su velocidad por el sector derecho.



Pero Independiente sorprendió en su primera llegada a fondo a los 8 minutos, con una volea de Cecilio Domínguez, que entró por el ángulo izquierdo del arco defendido por Alan Aguerre, para poner a su equipo en ventaja.



A partir del gol, Independiente manejó los tiempos a partir del criterio de Pablo Pérez en el medio y la explosión de Silvio Romero, quien complicó a Angelo Gabrielli por el sector izquierdo del ataque "Rojo".



Cuando el equipo local insinuaba su supremacía y estaba cerca del segundo tanto, Newell's sacó renta máxima de una "siesta" de la defensa local,



Así fue que a los 38m. el joven Aníbal Moreno le lanzó un pase vertical y medido para la entrada del defensor uruguayo Gabrielli, que definió con un tiro bajo para marcar el empate.



Cuando el primer tiempo finalizaba, una dudosa infracción de Santiago Gentiletti a Alan Franco, desembocó en un penal que el delantero Silvio Romero cambió por gol (48m), con un disparo bajo al poste derecho, pese a la estirada hacia ese sector del arquero.



El equipo dirigido por Berón fue más contundente que de costumbre por lo que se fue en la primera etapa en ventaja.



En el segundo tiempo, Newell's arrancó decidido a igualar el partido y a los 3 minutos Aníbal Moreno, de buen desempeño en el encuentro, estampó un tiro en el travesaño.



A los 14 minutos y luego de que Independiente desperdiciara algunas contras, el equipo santafesino consiguió la igualdad con un cabezazo del defensor Fabricio Fontanini, tras un tiro de esquina.



Pero cuando el encuentro finalizaba, a los 42m, Maximiliano Rodríguez, aprovechó un descuido defensivo del equipo de Avellaneda, para marcar el tercer gol, lo que desató la ira de los hinchas locales.



Newell's redondeó un triunfo justo, porque nunca resignó la posibilidad de atacar y se mostró más efectivo que su rival, que se retiró del estadio en medio de silbidos y abucheos de la parcialidad "roja".







=Síntesis=







Indepentiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Nicolás Figal y Juan Manuel Sánchez Miño; Pablo Pérez y Lucas Romero; Domingo Blanco, Martín Benítez y Cecilio Domínguez; y Silvio Romero. DT: Fernando Berón.



Newell's: Alan Aguerre; Angelo Gabrielli, Fabricio Fontanini, Santiago Gentiletti y Mariano Bíttolo; Aníbal Moreno, Julián Fernández y Mauro Formica; Luis Leal, Lucas Albertengo y Maximiliano Rodríguez. DT: Frank Kudelka.







Goles en el primer tiempo: 8m. Cecilio Domínguez (IND), 38m. Angelo Gabrielli (NEW) y 48m. Silvio Romero (IND), de penal.



Goles en el segundo tiempo: 14m. Fabricio Fontanini (NEW) y 42m. Maximiliano Rodríguez (NEW)







Cambios en el segundo tiempo, al comenzar, Sebastián Palacios por Blanco y Nicolás Domingo por Benítez (IND), 22m. Alexis Rodríguez por Albertengo (NEW), 31m. Lucas Villarruel por Moreno (NEW) y 37m Braian Rivero por Formica (NEW).



Amonestados: Leal (NEW), Sánchez Miño (IND), Pérez (IND), Gabrielli (NEW) y Lucas Romero (IND).



Árbitro: Mauro Vigliano.



Estadio: Libertadores de América.