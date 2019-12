Ezequiel Lavezzi confirmó su retiro profesional

View this post on Instagram

Fueron au00f1os increu00edbles de esta historia. Au00f1os marcados por aprendizajes, momentos u00fanicos e infinidad de recuerdos que seru00e1n eternos en mi corazu00f3n.u2063u2063 Por siempre agradecido a todos los que me acompau00f1aron en este camino.u2063 Con mucha emociu00f3n, me despido de la etapa mu00e1s linda que me dio la vida.u2063u2063 Fui muy feliz! Un abrazou2063u2063 u2063u2063 They were amazing years of this story.u2063u2063 Years marked by learning, unique moments and lots of memories that will stay in my heart for good.u2063u2063 I am forever grateful for those who have stayed by my side throughout this journey. u2063u2063 With lots of joy, I say goodbye to the most amazing phase life has given me. u2063u2063 Iu2019ve been extremely happy!