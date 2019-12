Barrichello, duro contra Schumacher: "Nunca fue un piloto solidario"

El piloto brasileño Rubens Barrichello recordó algunas de sus vivencias junto a Michael Schumacher en Ferrari, donde fueron compañeros entre 2000 y 2005, aunque no todas fueron de su agrado. "Siempre hice amigos y siempre tuve una buena relación con todos mis compañeros de equipo", señaló en un podcast para Beyond the Grid.

Cuando le preguntaron si en esa lista incluye al siete veces campeón del mundo, respondió que "sí", aunque rápidamente aclaró "pero él nunca fue solidario. Nunca estuvo allí para ofrecer su ayuda, así que yo nunca le pregunté. Hay compañeros de equipo a los que puedes ir y preguntar, pero podías ver que él... Michael era diferente, era un poco ingenuo en la forma en que trabajaba".

"Muchas veces terminábamos una reunión donde estábamos los dos y a continuación comenzaban otra sólo con Michael. Sentía que el equipo era suyo", afirmó Rubens sobre las reuniones técnicas con los ingenieros.

Sin embargo, admitió que no se puede negar que el siete veces campeón mundial era excepcional. "Era súper, súper en las curvas de alta velocidad, extremadamente valiente", recuerda.

"Pero en las curvas de baja velocidad, creo que mejoró estudiando cómo las tomaba yo. Recuerdo que Ross [Brawn] le dijo muchas veces que tenía que modificar cosas en ese aspecto Creo que ambos subimos a otro nivel empujándonos mutuamente. Estuvo bien. Y no era fácil hacer que Michael Schumacher llegara a un nuevo nivel", concluyó Barrichello.