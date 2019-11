Gallardo, su futuro y el enojo por la venta de Palacios

Marcelo Gallardo no quiso dar indicios de su continuidad o no en la conferencia de prensa de River de este jueves, aunque de sus extensas palabras se desprendía una balanza inclinada más hacia el lado de seguir en el cargo. "No tengo nada que decir sobre ese tema, en su momento se verá y ahora solo me toca pensar en estos partidos que quedan", enfatizó.

Y agregó: "Yo no vine a hacer ningún anuncio, vine a hacer una conferencia de prensa previa al partido del sábado, como hacemos siempre. No tengo nada para anunciar al respecto. Lo definiré en el momento en el que lo tenga que definir".

El DT dio esta tarde su primera conferencia tras su regreso de Lima, Perú, donde perdió la final de la Copa Libertadores ante Flamengo de Brasil, 2 a 1, en los últimos minutos. "Hay que convivir con la derrota y ya pasamos por esos momentos. ¿Las derrotas duelen? Claro que duelen. Pero estas derrotas como la que sufrimos con Flamengo son las que humanizan y sanan más rápido -dijo-. No tengo ningún reproche para los jugadores".

uD83CuDF99? Marcelo Gallardo, en conferencia de prensa: "Quiero agradecerle a la gente. A la que estuvo con nosotros en Lima, la que no pudo ir y a la que nos recibió. Tengo un profundo agradecimiento con el hincha de River".#JuntosSomosMásGrandes ??uD83DuDD34?? pic.twitter.com/Xob8svNgtm — River Plate (@RiverPlate) November 28, 2019

El Muñeco, además, se mostró molesto por la venta anunciada del volante Exequiel Palacios a Bayer Leverkusen de Alemania. "Yo no sé muy bien qué va a pasar, no tengo precisiones. Qué se yo... Todavía no terminamos el año y ya tenemos un jugador que está prácticamente vendido. Yo no sé cuál fue el apuro, si era de afuera o qué. Yo ya tengo un jugador pensando que se va a ir y tenemos tres partidos por delante. ¿Podían haber esperado un poquito más? Esas cosas yo no las manejo", disparó.

Finalmente, Gallardo dedicó una palabras para los hinchas de River: "Agradecer a la gente que fue a Lima y a la que nos recibió al regreso, no es normal porque acá fue siempre fue todo lo contrario que ganás y sos héroe y si perdés sos villano. Por eso quiero dejar bien en claro un agradecimiento inmenso para los hinchas, eso ayuda a sanar la derrota y a cambiar el chip, porque es muy importante estar enfocados en lo que nos resta".