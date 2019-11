Luis Enrique volvió a la Selección de España y trató de “desleal” a Robert Moreno

El seleccionador nacional de fútbol Luis Enrique Martínez se ha mostrado contundente este miércoles y se ha señalado como "el único responsable" de que Robert Moreno no esté en su cuerpo técnico y ha calificado a su antiguo ayudante "desleal" y que había tenido "ambición desmesurada".



En un "día muy especial" por su vuelta a la selección cinco meses después, el asturiano ha querido zanjar toda la polémica por su vuelta y el repentino adiós de Moreno, que considera "generada" por el catalán.



"El único responsable de que Robert Moreno no esté en mi 'staff' soy yo, no Luis Rubiales, ni Molina ni la RFEF", ha asegurado Luis Enrique en su presentación, donde ha indicado que "el desencuentro ocurre el 12 de septiembre".





"Tuvimos una reunión en mi casa, de 20-30 minutos y percibo que él quiere hacer la Eurocopa y me dice que si yo quería después volverá a ser mi segundo. Lo veía venir y me intento poner en el otro punto de vista y entiendo que le haga ilusión y que lo vea como la oportunidad de su vida y para la que ha trabajado mucho", ha afirmado.

uD83DuDCFA DESDE DENTRO | Reencuentros, emoción a flor de piel... Así fue el regreso de @LUISENRIQUE21 a la Ciudad del Fútbol para volver a tomar las riendas de la @SeFutbol#UnidosPorUnRETO pic.twitter.com/dhcoFalJLL — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 27, 2019





De todos modos, tras reconocer que ser "ambicioso es una cualidad a valorar", no le gustó la actitud de su ayudante. "Para mí es desleal, yo jamás lo haría y no quiero a nadie de estas características en mi 'staff', la ambición desmesurada es un gran defecto", ha advertido.