¿Se jugará la liga chilena de fútbol en el Malvinas?

El campeonato de fútbol de Chile lleva varias semanas parado debido a la crisis que se vive en el país trasandino y hoy un fuerte rumor comenzó a circular: nuestra provincia podría ser sede para reanudar dicho torneo ya que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional analiza que los partidos se trasladen a Argentina. Mendoza y San Juan serían las sedes elegidas para albergar al torneo chileno.

Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes de la provincia, dialogó con MDZ y aclaró la situación."Esto surgió de un periodista chileno que ayer me llamó comentándome que las autoridades de su país están analizando esa posibilidad. Fue solo eso. Yo contesté que si el calendario del estadio lo permite, con mucho gusto podemos hacerlo. Siempre teniendo en cuenta que se tiene que alquilar el estadio y pagar la seguridad. Pero no pasó más que eso. No hay contacto formal. Solo respondí la inquietud de un medio".

Hay que tener en cuenta que después de que la Primera División chilena estuviese parada por las manifestaciones sociales, el fútbol volvió a los estadios el fin de semana y, con él, nuevos disturbios. Eso ocurrió, por ejemplo, en el Unión La Calera-Deportes Iquique: los hinchas invadieron el terreno de juego y la ANFP volvió a aplazar la jornada.

Por otra parte, una comitiva de la Conmebol estuvo en el Malvinas revisando algunos detalles que son de mucho interés de cara a la Copa América del año entrante. Es la primera visita de muchas, las cuales tiene como objetivo que quede todo en orden para esa cita continental de selecciones.

"Desde temprano, los delegados están recorriendo el Malvinas junto con personas de mi equipo. Todavía no tenemos ninguna conclusión pero esta es la primera de muchas visitas. Es solo una visita de protocolo. Creo que estamos sobrados ya que el Malvinas fue escenario de varios eventos nacionales e internacional y estás más que calificado", maniestó Chiapetta a MDZ.