La picante respuesta de D'Onofrio sobre los dichos de Alfaro

Rodolfo D'Onofrio habló de varios temas luego de la derrota de River frente a Flamengo en la final de la Copa Libertadores. El presidente del Millonario le respondió a Gustavo Alfaro con una contundente frase.

"¿Los tiros libres no los vio? 15 no fueron, no los vio. Que lleve un par de videos y tome tereré", disparó el dirigente del club de Núñez en La Red ante los dichos del DT de Boca, quien había señalado: "Cuando deje de ser el técnico me voy a ir a Paraguay con todos los videos que tengo, con todas las jugadas, para que Seneme me explique algunas cosas".

También le respondió respecto a su frase sobre su superioridad en la revancha, en la que Boca ganó 1-0: "Me parece que cada uno tiene su visión, su opinión, la de él la respeto, yo le voy a dar la mía. River podría haberle ganado tranquilamente 4-0 en el Monumental. El día de Boca jugó de otra manera, River supo aguantar el partido. Ganó, pero en los números pasamos nosotros”.

"TRATAREMOS DE QUE EL PLANTEL SIGA"#FOXRadio | Rodolfo D' Onofrio ante lo que será el mercado de pases después de la derrota en la Final Única de la #LibertadoresxFOX ante Flamengo en Lima. pic.twitter.com/Am5dHth1Sn — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 26, 2019

En relación a lo que puede hacer Gallardo a partir de enero, D´Onofrio se mostró optimista y le dio un poco de tranquilidad a los hinchas del Millonario. "No hay ningún motivo para pensar que Marcelo se está yendo. Ahora está abocado a Newell's, al partido por Copa Argentina y a San Lorenzo", concluyó.