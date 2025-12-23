"122": la divertida respuesta de Maravilla Martínez a un hincha que le pidió que juegue en Boca

Un hincha del Xeneize le pidió a Maravilla Martínez que juegue en Boca Juniors y su respuesta generó furor en las redes.

Maravilla Martínez cerró otro buen año con Racing. Tras las dudas que generó su racha de 966 minutos sin convertir goles, el delantero de 33 años le dio la clasificación a su equipo a la final del Clausura marcando el 1-0 ante Boca en la Bombonera y en el partido definitivo ante Estudiantes convirtió uno de los mejores goles del torneo, que no sirvió para dar la vuelta olímpica por el agónico empate de Carrillo, que llevó el partido al alargue y los penales, donde se impuso el Pincha.

Ahora, Maravilla disfruta de sus merecidas vacaciones a la espera la vuelta de los entrenamientos con la Academia, para afrontar una temporada que tendrá al equipo de Gustavo Costas disputando la Copa Sudamericana junto a River, San Lorenzo y otros grandes del continente.

Adrián Maravilla Martínez vs Estudiantes Maravilla Martínez cerró un gran 2025 con Racing. Fotobaires Mientras aprovecha a descansar, en las últimas horas el ex Instituto de Córdoba fue tendencia en las redes sociales por un divertido cruce con un hincha de Boca. En el video se puede apreciar a la persona pidiendo que el delantero se convierta en nuevo refuerzo del cuadro de la Ribera y se vista con la camiseta azul y oro.

El divertido cruce entre Maravilla Martínez y un hincha de Boca "Estoy haciendo todo lo posible para convencerlo de jugar en Boquita, pero me dice que no. Qué cagada. Riquelme, este es el nueve para Boca, pero bueno, vos nunca querés poner la plata", se lo escucha decir a un hombre, con tono irónico, mientras descansa al lado de Maravilla Martínez, que vestía un short de Racing. "Vale caro. Es el mejor, pero vale caro", agrega.

Al escuchar esto, el futbolista de Racing lanza una divertida respuesta: “122 (millones de dólares)”, haciendo referencia a la astronómica cláusula de rescisión que la Academia le puso este año, cuando firmó su renovación.