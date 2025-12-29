Murieron tres esquiadores tras un feroz alud en España

Tres personas murieron este lunes a causa de un alud cuando esquiaban en los montes Pirineos de España , mientras que otra pudo ser rescatada con hipotermia leve.

El desprendimiento de nieve ocurrió en la zona del pico Tablato, del municipio de Panticosa, provincia de Huesca (noroeste), en una área donde se practica esquí de fondo.

Según informaron este lunes fuentes del gobierno regional de Aragón, la avalancha sorprendió a un grupo de seis esquiadores que procedían del País Vasco (norte).

Inicialmente se registró dos muertos y un desaparecido, pero los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil rescataron más tarde el cadáver del desaparecido.

En la zona trabajan especialistas de rescate en montaña con el apoyo de dos helicópteros.

En declaraciones a los medios de comunicación, el director general de Interior del Gobierno regional de Aragón (donde ocurrió el suceso), Miguel Ángel Clavero, informó de que la nieve no había sepultado a los montañeros, a excepción de uno que había sido localizado semienterrado, y que todos presentaban lesiones por los golpes sufridos durante el arrastre.

El lugar de la abalancha es muy frecuentado por los aficionados al esquí de montaña, debido a que tiene una pendiente de 1.000 metros de desnivel.

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene en esta zona la situación de riesgo de aludes en un nivel dos de cinco.

