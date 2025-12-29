Donald Trump anunció el primer ataque terrestre de Estados Unidos en Venezuela: "Un golpe muy duro"

Donald Trump afirmó que EE.UU. llevó adelante un operativo contra el narcotráfico en Venezuela, que habría incluido la destrucción de una instalación clave en el litoral.

En un marco de tensiones constantes y ataques a narcolanchas en las últimas semanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las fuerzas estadounidenses destruyeron una "gran instalación" ligada al narcotráfico en Venezuela. Se trataría de una base desde donde parten las embarcaciones que se utilizan para el tráfico de drogas.

De todas formas, desde Washington no hubo ningún tipo de comentarios adicionales sobre dicho ataque, confirmando realmente el hecho, en lo que sería finalmente el primer ataque terrestre en Venezuela desde el comienzo de esta operación de Trump en su lucha contra el narcotráfico. Al mismo tiempo, desde Caracas tampoco emitieron comentarios tras estos dichos de Trump sobre el supuesto ataque.

Los dichos de Donald Trump sobre el ataque terrestre en Venezuela "Acabamos de destruir, no sé si lo leyeron o lo vieron... Tienen una gran planta, o una gran instalación, de donde salen los barcos. Hace dos noches, la destruimos. Así que les dimos un golpe muy duro", comentó Trump respecto al supuesto ataque.

Estos comentarios fueron dichos en la previa a su reunión con Benjamín Netanyahu en donde no quiso dar información adicional sobre cual fue la entidad a cargo de esta operación.