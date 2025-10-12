Wikipedia lanzó una lista de señales para detectar un texto escrito con IA
La enciclopedia en línea publicó una lista con 31 señales que deberían activar las alarmas en un texto, pero aquí te contamos las cuatro más usadas.
Wikipedia detectó que en los textos escritos con IA se repiten ciertos patrones que es importante conocer. En su página oficial explicó que su intención no es proscribir ciertas palabras o formas de escribir, si no que busca que los internautas estén atentos para evitar la información falsa.
¿Cuáles fueron las advertencias de Wikipedia?
La primera señal de IA en un texto es el uso excesivo de negritas. Si hay muchas palabras resaltadas en un solo párrafo, es probable que se trate de IA. Un humano suele marcar una o dos ideas clave, pero la inteligencia artificial muestra varias frases en negrita para enfatizarlas de forma excesiva.
Te Podría Interesar
Los emojis en exceso también son prueba de que un texto hecho con IA. A veces, los chatbots lo usan para decorar una sección o viñetas. Este comportamiento es propio de ChatGPT que busca transmitir calidez, expresar positividad y comunicar empatía con sus usuarios.
A su vez, el uso excesivo de guiones largos es algo propio de la IA. Por lo general lo usa en textos no profesionales y los coloca en donde los humanos suelen colocar comas, paréntesis, dos puntos o guiones cortos (-). El uso del guion largo crea una redacción exagerada, mecánica y formulista.
Finalmente, Wikipedia destacó las atribuciones vagas de opinión. Los chatbots de IA escriben opiniones o afirmaciones con una autoridad vaga, una técnica llamada palabras evasivas. En este caso cita a una o dos fuentes que podría expresar o no dicha opinión con la intención de generalizar su respuesta.