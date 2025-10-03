Grokipedia: la enciclopedia con la que Elon Musk busca destronar a Wikipedia

Elon Musk busca competir directamente con Wikipedia a través de un portal potenciado por la inteligencia artificial.

Elon Musk es uno de los empresarios más ricos del mundo.

Elon Musk vuelve a ser noticia, tras anunciar que su compañía de inteligencia artificial está en pleno proceso de desarrollo de una enciclopedia impulsada por IA: Grokipedia. El objetivo principal es competir contra Wikipedia, brindando una “plataforma mejorada de la web colaborativa más usada del mundo”, afirmó el empresario.

“Estamos construyendo Grokipedia. Francamente, es un paso necesario hacia el objetivo de xAI de entender el Universo”, escribió Musk en su cuenta de X. En este sentido, la plataforma usará los modelos de IA Grok de xAI para detectar inexactitudes en los contenidos online y reescribirlas a través de un proceso de correcciones sintéticas. La base de datos incluiría artículos de Wikipedia, libros y otras fuentes abiertas, con el objetivo de ofrecer versiones más objetivas, según Elon Musk, de la información.

Elon Musk y una ambición clara Con este anuncio, Musk busca disputar no solo el tráfico y la relevancia de Wikipedia, sino también su influencia en la formación de narrativas globales. La discusión va más allá de lo tecnológico: se trata de quién controla las fuentes de conocimiento en la era de la inteligencia artificial.