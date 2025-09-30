Elon Musk anunció la llegada de Grokipedia para combatir a la "Wokepedia"

El empresario anunció la creación luego de una disputa con el creador de Wikipedia, a la que tildó de tener un sesgo izquierdista.

El magnate empresarial Elon Musk, dueño de Tesla y X, entre otras compañías, anunció la creación de “Grokipedia”, una plataforma basada en xAI, el sistema de inteligencia artificial de Musk que potencia a Grok, la IA de X. Se trata de una propuesta que llega para competir con Wikipedia, un blanco frecuente del empresario, a quien calificó de “woke”.

En el último tiempo, esta conocida enciclopedia de información fue objeto de críticas por parte de Musk. No solo expresó en reiteradas ocasiones que había que dejar de financiarla y de hacerle donaciones, sino que además la rebautizó como “Wokepedia”, acusándola de tener un sesgo de izquierda y progresista. Esto surgió luego de revelar un supuesto informe en el que, según él, los fondos recaudados se destinaban a imponer esa visión ideológica.

“Estamos construyendo Grokipedia. Será una mejora enorme respecto a Wikipedia. Francamente, es un paso necesario hacia el objetivo de xAI de comprender el Universo”, fue lo que posteó Musk.

Las críticas de Elon Musk a Wikipedia La decisión de crear su propia enciclopedia potenciada por xAI, la startup de inteligencia artificial, también se vio reforzada por los dichos del propio Musk sobre la empresa y sus creadores. “Wikipedia está controlada por activistas de extrema izquierda. La gente debería dejar de hacerles donaciones”, fue uno de sus posteos.