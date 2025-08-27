Elon Musk demanda a Apple y OpenAI por su IA Grok

El empresario Elon Musk decidió llevar su disputa con Apple y OpenAI a los tribunales. A través de su compañía de inteligencia artificial xAI , presentó una demanda en el Distrito Norte de Texas en la que acusa a ambas empresas de montar un “esquema anticompetitivo” para perjudicar a Grok, su sistema de inteligencia artificial.

El escrito judicial señala que Apple habría favorecido a OpenAI al integrar ChatGPT en sus sistemas operativos, limitando la visibilidad de Grok y otras aplicaciones en la App Store.

Según la denuncia, el acuerdo entre Apple y OpenAI constituye una estrategia para mantener su posición dominante en los mercados de smartphones y de inteligencia artificial. Musk sostiene que, al priorizar ChatGPT en los listados de la App Store, Apple habría restringido la posibilidad de competencia real.

El propio Musk ya había acusado públicamente a Apple de “violación antimonopolio inequívoca” semanas atrás. Aunque varios usuarios recordaron que Grok y otras aplicaciones, como DeepSeek y Perplexity, llegaron a ocupar el primer puesto en la tienda de aplicaciones, el empresario mantiene que la relación exclusiva entre Apple y OpenAI perjudica la libre competencia.

"A menos que el tribunal prohíba la conducta ilegal de Apple y OpenAI, los demandados seguirán obstaculizando la competencia y sus competidores sufrirán las consecuencias", se lee en la demanda.

Elon Musk acusa a Apple y OpenAI de prácticas anticompetitivas que habrían afectado a Grok en la App Store.

Apple responde y la polémica continúa

Apple ya había rechazado las acusaciones de Musk en declaraciones a Bloomberg. La compañía aseguró que sus sistemas de recomendación no tienen sesgos, ya que incluyen tanto algoritmos como listas seleccionadas por expertos con criterios objetivos. Por su parte, OpenAI aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la demanda.

La disputa se suma a los cruces entre Musk y Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI. Tras los señalamientos iniciales, ambos intercambiaron reproches en X. Altman acusó a Musk de manipular su propia red social para favorecer a Grok, mientras que Musk lo desafió a demostrar lo contrario en una declaración jurada.

La demanda solicita una orden judicial permanente para frenar el supuesto perjuicio y reclama compensaciones económicas por daños, cuyo monto quedará sujeto a resolución judicial. Se trata de un nuevo episodio en la disputa por el control del mercado de la inteligencia artificial generativa, en el que Grok busca posicionarse frente a ChatGPT y otros competidores.

FUENTE: Bloomberg