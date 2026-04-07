WhatsApp: por qué pueden bloquear tu cuenta y cómo pedir la revisión

WhatsApp puede bloquear una cuenta si detecta actividades irregulares y ofrece un proceso dentro de la app para solicitar la revisión de la cuenta bloqueada.

Algunos usuarios de WhatsApp pueden encontrarse de un día para el otro con su cuenta bloqueada sin saber la razón. Una de las causas más frecuentes es que la app haya detectado actividades que infringen sus condiciones de uso. Al intentar ingresar, aparece un mensaje claro: “Esta cuenta no puede usar WhatsApp”, lo que deja al usuario sin acceso a sus chats ni a sus copias de seguridad.

Por qué WhatsApp bloquea cuentas Desde la plataforma explican que los bloqueos se aplican cuando se detectan conductas que pueden afectar la seguridad de otros usuarios o el correcto funcionamiento del servicio. Entre las más comunes aparecen el envío de spam, intentos de fraude o el uso indebido de la aplicación. También pueden influir prácticas como utilizar versiones no oficiales o herramientas externas que automatizan mensajes.

Qué pasa cuando tu cuenta queda bloqueada Mientras la cuenta esté bloqueada, no se puede acceder al historial de conversaciones ni a las copias de seguridad. Estos datos solo se recuperan en caso de que el número sea habilitado nuevamente. Esto implica que, durante ese tiempo, la cuenta queda completamente fuera de servicio.

Cómo pedir la revisión Si el bloqueo fue un error, WhatsApp permite iniciar un reclamo desde la propia aplicación. Solo hay que tocar la opción “Solicitar revisión” y enviar el pedido para que el equipo analice el caso. Una vez realizada la solicitud, la respuesta llegará dentro de la app, donde también se podrá consultar el estado del trámite.

WhatsApp 1 Durante el bloqueo, que puede durar días, la cuenta queda completamente inhabilitada. Foto: Archivo Qué tener en cuenta Desde la empresa aclaran que no sirve contactar a WhatsApp por otros medios ni usar cuentas de terceros para acelerar el proceso. Además, remarcan que ningún servicio externo puede desbloquear una cuenta.