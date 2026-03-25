Walmart: el iPhone 15 Plus con descuento que parece nuevo y cuesta mucho menos

El iPhone 15 Plus reacondicionado se ofrece con un descuento significativo en Walmart . Se trata de uno de los modelos más recientes de Apple, que promete un rendimiento muy cercano al de un equipo nuevo.

El iPhone 15 Plus gana terreno gracias a su diseño resistente y liviano, con estructura de aluminio de alta calidad y parte trasera de vidrio mate texturizado. Además, cuenta con un frente con Ceramic Shield, pensado para ofrecer mayor protección frente a golpes y rayaduras.

Su pantalla de 6,7 pulgadas incorpora tecnología Super Retina XDR y ProMotion, lo que garantiza una experiencia visual fluida y de alta calidad. También incluye Dynamic Island, una función que muestra alertas y actividades en tiempo real, facilitando el acceso rápido a distintas acciones.

El rendimiento está impulsado por el chip A16 Bionic , que optimiza el uso de energía y permite una autonomía que alcanza todo el día con un uso normal.

En el apartado fotográfico, el dispositivo cuenta con un sistema de doble cámara que captura imágenes con mayor nivel de detalle y fidelidad de color.

En cuanto al estado del producto, Walmart lo clasifica como reacondicionado de grado A, lo que indica que se encuentra en excelente condición. No presenta signos visibles de uso a una distancia de 30 centímetros y su batería conserva más del 80% de su capacidad. Además, todos los equipos son inspeccionados por profesionales para garantizar su correcto funcionamiento.

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En la tienda online de Walmart, el iPhone se ofrece por $8953, con la posibilidad de pagarlo en 18 cuotas sin interés de $870, lo que lo posiciona como una de las opciones más competitivas del mercado.