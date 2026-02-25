Vuelta al colegio: cómo recuperar el blanco de los guardapolvos con trucos caseros
Guardapolvos impecables para la vuelta al colegio: un método casero y efectivo para blanquear la tela y recuperar su color original.
Con el inicio de clases, uno de los problemas más habituales es recuperar el blanco original de los guardapolvos. El uso diario, las manchas de comida o tinta y el guardado prolongado suelen dejar la tela opaca o amarillenta. Antes de recurrir a productos industriales más agresivos para blanquear, existen alternativas caseras que devuelven luminosidad sin dañar las fibras.
Paso a paso para blanquear
- Remojo con bicarbonato: disolver una o dos cucharadas en agua tibia y dejar el guardapolvo en reposo al menos una hora. Este paso ayuda a aflojar manchas y a devolver luminosidad.
- Vinagre en el enjuague: media taza de vinagre blanco sustituye al suavizante, elimina residuos de jabón y neutraliza olores.
- Agua oxigenada en manchas puntuales: aplicar directamente sobre zonas amarillentas o manchas difíciles antes del lavado. Conviene probar primero en una parte interna para asegurarse de que no afecte el tejido.
- Secado al sol: la radiación solar potencia el efecto blanqueador natural y aclara la tela de manera progresiva.
Un resultado accesible y sustentable
Con estos pasos simples y económicos, es posible renovar los guardapolvos para la vuelta al colegio sin gastar de más ni recurrir a químicos agresivos. La combinación de ingredientes caseros y el poder del sol convierten la rutina de lavado en una solución práctica y sustentable.