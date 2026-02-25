Vuelta al colegio: cómo recuperar el blanco de los guardapolvos con trucos caseros

Con el inicio de clases, uno de los problemas más habituales es recuperar el blanco original de los guardapolvos. El uso diario, las manchas de comida o tinta y el guardado prolongado suelen dejar la tela opaca o amarillenta. Antes de recurrir a productos industriales más agresivos para blanquear, existen alternativas caseras que devuelven luminosidad sin dañar las fibras.